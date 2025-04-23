Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) 2025 yılı faaliyet programında yer alan U18 Türkiye Futbol Şampiyonası 1.Kademe müsabakaları yarın 76 ilden 134 takımın katılımı ile start alıyor.

24 grup merkezinde oynanacak olan 1.Kademe müsabakalarında Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor Amasya Merzifon grup merkezinde mücadele edecek. Mimar Sinanspor’un grubu ve maç programı bugün yapılan teknik toplantının ardından belli oldu. Yeşil-Siyahlılar Samsun Türk Telekom ve Trabzon Söğütlüspor ile B grubunda yer aldı. Çorum şampiyonu Mimar Sinanspor ilk maçını yarın saat 16.00’da Merzifon Sentetik Sahası’nda Samsun Türk Telekomspor ile oynayacak.