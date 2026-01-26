Badminton Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan 15 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası Hatay’da yapıldı. Çorumlu 3 sporcu madalya için kürsüye çıktı.

Osmancık Barış Boyar Badminton Akademisi’nden geçtiğimiz günlerde Kayseri temsilcisi Develi Gençlikspor’a transfer olan Yağmur Koçak iki şampiyonluk kazandı. Tek kadınlarda tüm rakiplerini yenerek altın madalyaya ulaşan Yağmur Koçak, karışık çiftler kategorisinde ise Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü sporcusu Kağan Erçetin ile birlikte Türkiye şampiyonluğunu kazanıp bir altın madalya daha aldı.

ALNIDELİK

VE ŞERBETÇİ

ÜÇÜNCÜ

Şampiyonada Çorum’u temsil eden Çorum Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) sporcularından Furkan Alnıdelik ve Musab Şerbetçi ise çift erkekler kategorisinde Türkiye üçüncülüğünü elde edip bronz madalya kazandılar.

Osmancık Barış Boyar Badminton Akademisi Başkanı ve antrenörü Barış Boyar, derece yapan sporcuları kutlarken, başarıların devam etmesi dileğinde bulundu. Boyar, Sporcuların bu yolculuğunda her zaman yanlarında olan ailelerine ve sporcuların gelişimleri için gece gündüz birlikte çalıştıkları antrenör Eren Murat Güngör’e, sporculara güvenerek transfer eden Develi Gençlikspor Kulübü yöneticilerine teşekkür etti.

Boyar, spora ve sporcuya verdikleri desteklerden dolayı da Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız’a, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’ya, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman’a, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’e, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’a ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’a da ayrıca teşekkür etti.