Yusuf Ziya Öniş Stadı’nda oynanan ve Muğla bölgesi üst klasman hakemi Hakan Ülker’in yönettiği maça iki takım da kontrollü başladı. İlk 15 dakikadan sonra kontrolü ele alan Arca Çorum FK sağlı sollu ataklarla gol akarken, 30.dakikada Sinan’ın plasesinde top direkten döndü.

38.dakikada, Sarıyer’in Çorumlu sağ beki Cebrail’in, altı pasın sağ köşesinde gol vuruşunu yapmak isteyen Yusuf Erdoğan’a yaptığı hareket sonrası VAR incelemesi üzerine penaltı kazanan Arca Çorum FK, 41.dakikada Thiam’la atışı gole çevirip 1-0 öne geçti.

Arca Çorum FK golden sonra kendi yarı alanına çekilirken, Sarıyer 44’te eski Çorum FK’lı Eze ile net gol şansından yararlanamayınca ilk yarı Çorum temsilcisinin 1-0’lı üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıya Sarıyer ilk yarıdaki 11’i ile çıkarken, arca Çorum FK Ahmet’in yerine Oğuz değişikliği ile başladı.

İlk yarıya göre temponun düştüğü ikinci yarıda ev sahibi Sarıyer beraberlik golünü ararken, Arca Çorum FK ikinci golü kovaladı.

Maçın 1-0 bitmesi beklenirken, uzatmalarda goller peş peşe geldi. Arca Çorum FK’nın kazandığı penaltıya 90+6’da yine Thiam gole çevirip farkı ikiye çıkartırken, 1 dakika sonra Sarıyer Metehan’la golü buldu ve karşılaşma Çorum ekibinin 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu sonucun ardından Arca Çorum FK puanını 38’e yükseltirken, Sarıyer 27 puanda kaldı.