Okul Sporları faaliyet takviminde yer alan Türkiye Wushu Şampiyonası Sakarya’da yapıldı. Çorum’u temsil eden sporcular 2 birincilik, 7 ikincilik, 10 üçüncülük madalyası kazandı.

Wushu İl Temsilcisi Bekir Bolat’ın yaptığı açıklamaya göre, şampiyonada Çorum’u 58 sporcu temsil etti. Bu sporculardan yıldız kızlar 30 kiloda mücadele eden Cumhuriyet Ortaokulu sporcusu Berrin Yıldız ve B genç erkekler 45 kiloda mücadele eden Spor Lisesi sporcusu Anıl Berk Kambur tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldular.

7 İKİNCİLİK

Küçük kızlar 28 kiloda Betül Beyza Şahin (Suheybi Rumi Ortaokulu), küçük kızlar 31 kiloda Nisa Gencer (Toprak Sanayi Ortaokulu), küçük erkekler 31 kiloda Berat Gürbüz (Danişmendgazi İmam Hatip Ortaokulu), küçük erkekler 43 kiloda Taha Utku Eldemir (Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu), yıldız kızlar 36 kiloda Gizem Bilgiç (Cumhuriyet Ortaokulu), yıldız kızlar 56 kiloda Yağmur Biçer (Ömer Kömürcü İmam Hatip Ortaokulu) ve genç erkekler 60 kiloda Yağız İsa Bakır ise Türkiye ikinciliğini elde ettiler.

10 ÜÇÜNCÜLÜK nMADALYASI

Küçük kızlar 31 kiloda Buğlem Yükcü (İnkılap Ortaokulu), küçük erkekler 31 kiloda Mustafa Enes Altınkese (Ömer Kömürcü İmam Hatip Ortaokulu), küçük kızlar 38 kiloda Hatice Yücel (Kerebigazi İmam Hatip Ortaokulu), küçük erkekler 38 kiloda Mehmet Efe Ardıç (Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu), yıldız kızlar 33 kiloda Yağmur Dilekçi (Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu), yıldız kızlar 42 kiloda Elif Ebrar Özçiftçi (Suheybi Rumi Ortaokulu), yıldız kızlar 52 kiloda Ceylin Sahra Balcı (Mimar Sinan Ortaokulu), B genç kızlar 56 kiloda Ayşe Sevda Yanaşma (Mimar Sinan Anadolu Lisesi), A genç kızlar 65 kiloda Tuğba Karagöz ve A genç kızlar +65 kiloda Damlagül Bellek de (Buharaevler Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) Türkiye üçüncüsü oldular