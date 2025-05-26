Güreş Federasyonu Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programı gereğince Kocaeli’nin Gebze ilçesinde düzenlenen U15 Türkiye Serbest güreş Şampiyonası sona erdi. Çorumlu güreşçiler 2 madalya kazandı.

48 kiloda mindere çıkan Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Yusuf Eren Koçak, elemelerdeki rakiplerini yenerek finale yükselmişti. Koçak, Adana Karaisalı Spor Kulübü’nden Muhammed Gölha Ada ile Türkiye şampiyonluğu için karşılaşırken, mücadeleyi kaybetti ve Türkiye ikincisi oldu.

ÇİÇEK’TEN BRONZ

75 kiloda mindere çıkan Çorum Belediye Spor Kulübü güreşçisi Hamza Çiçek ise madalya mücadelesini kazanarak İstanbul Kağıthane Belediye Spor Kulübü güreşçisi Mustafa Berk Alkan’la birlikte üçüncülüğü paylaştı.