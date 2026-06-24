Herkes İçin Spor Federasyonu Çorum İl Temsilciliği ile Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Gençlik Festivalleri kapsamında Babalar Günü'ne özel anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında katılımcılar futbol oynayarak hem sporun birleştirici gücünü yaşadı hem de Babalar Günü'nün anlam ve önemine uygun keyifli anlar paylaştı.

Sporun, sevginin ve dayanışmanın bir araya geldiği etkinlikte, birlik ve beraberlik mesajları verildi. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür edilirken, başta babalar olmak üzere tüm ailelerin Babalar Günü bir kez daha kutlandı.