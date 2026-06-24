Arca Çorum FK’nın deneyimli kalecisi İbrahim Sehic’i Trendyol 1.Lig ekibi Sarıyer’in kadrosuna katmak istediği belirtildi. İstanbul temsilcisinin, 38 yaşındaki Bosna Hersekli file bekçisini transfer ederek kalesini sağlama almayı planladığı kaydedildi.

Arca Çorum FK ile sözleşmesi 30 Haziran’da bitecek olan Sehic, özellikle play-off sürecinde sergilediği başarılı performansla Süper Lig’e çıkılmasında büyük pay sahibi oldu.

Deneyimli eldiven, biten sezonda kırmızı-siyahlı takımın kalesini 34 maçta korurken, 3.090 dakika süre aldı.Sehic, bu maçların 10’unda kalesini gole kapatmasına rağmen 32 gol yedi.