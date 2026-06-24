Sivas’ta düzenlenen U17 Yeşilay Türkiye Kupası Serbest Güreş Şampiyonası’nda Çorum’u temsil eden güreşçilerden Mehmet Ali Boyraz’dan sonra 3 güreşçi daha derece yaptı.

Taha Akgül Spor Salonu’nda gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gününde 60 kiloda mindere çıkan Çorum Belediye Spor Kulübü güreşçisi Mehmet Ali Boyraz, elemelerdeki tüm rakiplerini yenerek finale yükseldi. Finalde Ankara İlbank Spor Kulübü’nden Muhammed Sami Odabaşı’na yenilen Boyraz ikinciliği elde ederek gümüş madalyanın sahibi oldu. Boyraz’ın yenildiği Muhammed Sami Odabaşı’n da Çorumlu olduğu belirtildi.

55 kiloda Gaziantep Şahinbey Belediyespor adına mindere çıkan Çorumlu güreşçi Yusuf Eren Koçak da finalde Bursa Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübü sporcusu Bilal Güzeltepe’yi yenerek Türkiye şampiyonluğunu elde etti.

71 kiloda, Gaziantep Şahinbey Belediye adına mücadele eden Çorumlu güreşçi Talha Mert Özboyacı ise Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Takımlar genel klasmanında, Gaziantep Şahinbey Belediye Spor Kulübü 105 puanla şampiyon olurken, Bursa Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübü 70 puanla ikinciliği, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü ise 65 puanla üçüncülüğü elde etti.