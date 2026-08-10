Arca Çorum FK U19 Takımı Teknik Sorumlusu Menderes Özarslan, Bolu kampını verimli ve dolu dolu geçirdiklerini belirterek, kamp sürecinin hem bireysel hem de takım gelişimi açısından önemli kazanımlar sağladığını söyledi.

Bolu kampında 3. Lig ekipleri Etimesgutspor ve Gölcükspor ile birlikte Fenerbahçe U19 takımıyla hazırlık maçları oynadıklarını ifade eden Özarslan, bu karşılaşmalarda öncelikli hedeflerinin skor elde etmek değil, oyuncuların gelişimini yakından takip etmek olduğunu dile getirdi.

Hazırlık maçlarının genç futbolcuların eksik yönlerini görme, takımın oyun anlayışını geliştirme ve sezon öncesi doğru analizler yapma adına önemli fırsatlar sunduğunu belirten Özarslan, kampın bu anlamda beklentilerini karşıladığını ifade etti.

SKORDAN ÇOK PERFORMANSA ODAKLANDIK

Kamp sürecini değerlendiren Menderes Özarslan, tüm oyunculara forma şansı verdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Hazırlık maçlarında bizim için en önemli konu skor değildi. Oyuncularımızın fiziksel durumlarını, oyun disiplinlerini ve sahadaki performanslarını yakından takip ettik. Kamp boyunca tüm oyuncularımıza şans vererek onları farklı oyun senaryolarında gözlemleme fırsatı bulduk. Eksiklerimizi görme ve doğru analizler yapma adına oldukça verimli bir kamp dönemi geçirdik. Takımımızın gelişimi açısından istediğimiz birçok kazanımı elde ettik."

HEDEFİMİZ GALATASARAY DEPLASMANINA HAZIR ÇIKMAK

Yeni sezonun ilk haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacaklarını hatırlatan Özarslan, artık tüm çalışmalarını lige çevirdiklerini söyledi.Hafta boyunca yapılacak antrenmanlarda eksik yönler üzerinde duracaklarını belirten genç teknik adam, Cuma günü deplasmanda oynanacak Galatasaray karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlanarak sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini ifade etti.

YÖNETİME TEŞEKKÜR ETTİ

Menderes Özarslan, Bolu kampının başarılı bir şekilde tamamlanmasında emeği bulunan kulüp yönetimine de teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Başta Kulüp Başkanımız Sayın Savaş Balçık olmak üzere, Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Sinan Özdilli'ye ve tüm yönetim kurulu üyelerimize, bizlere kamp süresince sundukları imkânlar ve verdikleri destek için şahsım ve takımım adına teşekkür ediyorum. Sağlanan bu profesyonel ortam, oyuncularımızın gelişimine önemli katkı sağladı."