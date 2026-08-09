Arca Çorum FK, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında milli futbolcu Berat Ayberk Özdemir’i kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulüp, 1998 doğumlu ön libero Berat Ayberk Özdemir ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Gençlerbirliği altyapısında yetişen Berat Ayberk Özdemir; kariyerinde Hacettepe, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Al-Ettifaq ve İstanbul Başakşehir FK formalarını giydi. Başarılı futbolcu, Türkiye A Milli Takımı’nda da görev yaparak milli formayı taşıdı.

Güçlü fiziği ve mücadeleci oyun yapısıyla dikkat çeken Özdemir, yeni sezonda kariyerini Arca Çorum FK forması altında sürdürecek.

Arca Çorum FK tarafından yapılan açıklamada, “Arca Çorum FK ailesine hoş geldin Berat Ayberk Özdemir. Kırmızı-siyahlı formamız altında başarılı bir kariyer diliyoruz” ifadelerine yer verildi.