Bursa’nın Gemlik ilçesinde düzenlenen 7.Uluslararası Gemlik Karate Turnuvası’nda Türkiye’yi temsil eden Çorumlu karatecilerden Hiranur Yıldırım, tüm rakiplerini mağlup ederek şampiyon oldu.

Henüz 7 yaşında olmasına rağmen gösterdiği başarılı performansla tatamiyi rakiplerine dar eden Hiranur Yıldırım, yarı final maçında Yunan rakibi Artemis Panteogluo ile karşılaştı. Minik sporcu Hiranur, müsabakada rakibini 9-0'lık skorla, yani teknik üstünlükle mağlup etti. Final müsabakasında ise Türk sporcu Mila Akın ile karşılaşan Hiranur Yıldırım, rakibini 8-0 mağlup ederek şampiyon oldu ve altın madalya kazandı.

Müsabakalar sonrasında antrenörü Samet Türe'ye teşekkürlerini sunan minik sporcu, galibiyetin sevincini yaşadı.