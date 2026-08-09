Türkiye Futbol Federasyonu tarafından profesyonel liglere yönelik yürütülen bahis soruşturması kapsamında, bahis oynadıkları tespit edilen ve geçtiğimiz yıl Kasım ayında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan 1024 futbolcu arasında yer alan Çorum FK’lı oyunculardan Eren Karadağ’ın da cezası sona erdi.

PFDK, 10 Kasım 2025 tarihi itibariyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilen Eren Karadağ’a 9 ay hak mahrumiyeti cezası vermişti. Eren’in cezası dün itibariyle sona erdi.

26 yaşındaki kanat oyuncusu, 14 Ağustos’ta Galatasaray’la oynanacak sezonun ilk hafta maçında forma giyebilecek.

Eren Karadağ’ın da cezasının tamamlanması üzerine Çorum FK’da bahis cezası süren oyuncu kalmadı.