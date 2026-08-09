Çorum FK’nın, geçtiğimiz günlerde Trendyol 1.Lig takımlarından Sarıyer’den kadrosuna kattığı 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Emre Yeşilyurt eski takımına geri döndü.

Çorum FK ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladıktan sonra Bolu ve Düzce’de yapılan hazırlık kamplarına katılan Hasan Emre, teknik heyetin raporu doğrultusunda takımdan ayrıldı. Deneyimli oyuncu, Sarıyer’e geri döndü ve İstanbul ekibiyle sözleşme imzaladı. Sarıyer’e geri döndüğü için mutlu olduğunu ifade eden Hasan Emre, geçen sezon yarım kalan hikayenin mutlu sonla bitmesi için elimden geleni yapacağım” dedi.

Hasan Emre, geçen sezon Sarıyer formasıyla 34 resmi maçta 2.170 dakika süre aldı ve 3 asist yaptı. Deneyimli futbolcu bu maçlarda bu maçlarda 10 sarı, 1 kırmızı kart gördü.