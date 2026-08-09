Çorum FK’nın Senegalli golcüsü Mame Thiam, ligin başlamasına sayılı günler kala yaptığı açıklamada taraftardan takımlarına destek olmalarını istedi.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma katılan ve attığı kritik gollerle kazanılan play-off şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Thiam, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçen sezon kazanılan play-off şampiyonluğu ile ilgili olarak, “Bir şehrin hayali vardı…

Bir camianın inancı vardı… Ama bu başarı sadece futbolcuların değil… Tribünde 90 dakika susmayanların, deplasmanda takımını yalnız bırakmayanların, Çorum’un sokaklarını bayraklarla dolduranların, iyi günde de kötü günde de armaya sahip çıkanların başarısı” ifadelerini kullandı.

Çorum FK’nın tarihinde ilk kez Türkiye’nin en büyük futbol sahnesine çıktığına da vurgu yapan deneyimli golcü, “Şimdi yeni bir sayfa açılıyor… Artık her maç sadece 11 futbolcunun mücadelesi olmayacak. Çorum’un kalbi sahada atacak!

Yeni sezonda hedef sadece ligde kalmak değil; Çorum FK’nın Süper Lig’de kendi hikâyesini yazması! Siz tribünde olduğunuz sürece, Çorum FK hiçbir zaman yalnız değildir” dedi.