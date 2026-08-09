Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı, yakın zamanda hizmete açılacak olan Amatör Spor Evi’nde kentin spor geçmişini gelecek nesillere aktaracak özel bir “Çorum Amatör Spor Tarihi Köşesi” oluşturacaklarını açıkladı.

Yıllar boyunca Çorum’da amatör spora futbolcu, antrenör, hakem, yönetici ve spor insanı olarak emek veren isimlerin hatıralarını yaşatmayı amaçlayan bir çalışma içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Arıcı, geçmiş dönemlere ait formalar, kramponlar, eşofmanlar, hakem formaları, düdükler, kupalar, madalyalar, fotoğraflar, belgeler, lisanslar, flamalar ve spor tarihine tanıklık eden çeşitli materyaller Amatör Evi’nde sergileneceğini duyurdu.

Çorum ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, ellerinde bu tür hatıralar bulunan spor insanlarına ve ailelerine çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Çorum’da amatör sporun çok kıymetli ve köklü bir geçmişi var. Bugün sahalarda gördüğümüz spor kültürünün temelinde, geçmişte hiçbir karşılık beklemeden bu şehrin sporuna emek vermiş yüzlerce insanımızın alın teri bulunuyor. Futbolcularımız, antrenörlerimiz, hakemlerimiz, kulüp başkanlarımız, yöneticilerimiz ve sporun her kademesinde görev yapmış büyüklerimiz bu tarihin birer parçasıdır.

Biz istiyoruz ki onların evlerinde, sandıklarında, dolaplarında yıllardır özenle sakladıkları hatıralar yalnızca bir eşya olarak kalmasın. Bir zamanlar sahada giyilmiş bir forma, çamurlu sahalarda kullanılmış bir krampon, kazanılmış bir kupa veya madalya, yıllarca maç yönetmiş bir hakemin forması ve düdüğü aslında Çorum spor tarihinin birer belgesidir.

Bu nedenle Amatör Evimiz içerisinde oluşturacağımız Çorum Amatör Spor Tarihi Köşesi’nde bu kıymetli hatıraları, sahibinin adı ve hikâyesiyle birlikte sergilemek istiyoruz. Yıllar sonra buraya gelen genç bir sporcumuz, Çorum’da kendisinden 30, 40 hatta 50 yıl önce kimlerin forma giydiğini, kimlerin hakemlik yaptığını, kimlerin kulüplerimize hizmet ettiğini görebilsin. Çorum sporunun köklerinin ne kadar eskiye ve ne kadar kıymetli insanlara dayandığını öğrenebilsin.”

Arıcı, oluşturulacak alanın zaman içerisinde adeta Çorum amatör sporunun yaşayan hafızasına dönüşmesini hedeflediklerini belirterek, “Geçmişimizi kayıt altına alamazsak geleceğe güçlü bir spor kültürü bırakamayız. Biz sadece bugünün müsabakalarını ve organizasyonlarını değil, dünün emeklerini de korumak istiyoruz. Amatör Evi, geçmişle gelecek arasında bir köprü olsun istiyoruz.” dedi.

ÇORUM SPOR CAMİASINA ÇAĞRI

Çorum’da geçmiş yıllarda amatör liglerde forma giymiş futbolcularımızın, görev yapmış antrenörlerimizin, hakemlerimizin, kulüp başkanlarımızın, yöneticilerimizin ve spora emek veren tüm büyüklerimizin ellerinde bulunan tarihî değere sahip spor malzemelerini Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuza ulaştırmalarını bekliyoruz.

Federasyonumuza teslim edilen uygun materyaller, Çorum Amatör Spor Tarihi Köşesi’nde sahibinin ismi ve mümkün olması hâlinde ait olduğu dönem, kulüp ve hikâyesine ilişkin bilgilerle birlikte sergilenecek.

Eski formanızı, kramponunuzu, hakem formanızı, düdüğünüzü, kupanızı, madalyanızı, flamanızı, fotoğrafınızı veya Çorum amatör spor tarihine ışık tutacak hatıranızı geleceğe bırakın.

Çünkü amatör sporun tarihi, ona emek veren insanların hatıralarıyla yazılır.

Bu anlamlı çalışmaya katkı sunmak isteyen spor insanlarımız ve aileleri, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu veya Federasyon Başkanımız Ferhat Arıcı ile iletişime geçebilirler” dedi.