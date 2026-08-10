Yeni sezonda Süper Lig’de iddialı bir kadro kurmak isteyen Çorum FK, transfer döneminde yaptığı bonservis harcamalarıyla dikkat çekiyor.

Kırmızı-Siyahlı ekip, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncular için toplam 15.9 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

Çorum FK’nın bonservis ödeyerek gerçekleştirdiği transferler ve bedelleri şöyle:

Mohamed Diomande: 5.6 milyon Euro

Andrei Borza: 2.2 milyon Euro

Alexandros Kyziridis: 2.1 milyon Euro

Markus Karlsbakk: 1.8 milyon Euro

Hrvoje Smolcic: 1.2 milyon Euro

Ylber Ramadani: 1 milyon Euro

Arif Şimşir: 750 bin Euro

Serdar Saatçı: 500 bin Euro

Marcos Felipe: 500 bin Euro

Gökhan Sazdağı: 200 bin Euro

Bu transferler içerisinde 5.6 milyon Euro ile Mohamed Diomande en yüksek bonservis bedeli ödenen oyuncu olurken, onu 2.2 milyon Euro ile Andrei Borza ve 2.1 milyon Euro ile Alexandros Kyziridis takip etti.

Çorum FK’nın bu yaz transfer döneminde yaptığı 15.9 milyon Euro’luk bonservis yatırımı, kulübün Süper Lig hedefleri doğrultusunda kadro kalitesini ne denli artırmak istediğini de gözler önüne serdi.