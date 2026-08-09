Arca Çorum FK, transfer çalışmalarında dikkat çeken bir hamleye imza atıyor. Kırmızı-Siyahlı ekip, İskoçya temsilcisi Heart of Midlothian forması giyen Yunan kanat oyuncusu Alexandros Kyziridis için kulübüyle anlaşmaya vardı.

Edinilen bilgilere göre Arca Çorum FK, 25 yaşındaki futbolcunun transferi için 2.1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Hearts ile el sıkıştı.

Sol kanatta görev yapan Kyziridis, sağ kanatta da forma giyebiliyor. 16 Eylül 2000 doğumlu Yunan futbolcu, 2025 yılında Slovakya ekibi Zemplín Michalovce’den Hearts’a transfer olmuştu.