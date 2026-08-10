Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör Spor İşleri Kurulu geçtiğimiz gün 2026-2027 Amatör Futbol Sezonunda uygulanacak lisans ve transfer ücretlerini açıkladı.

Yeni sezonda 1.500 TL’den başlayan transfer bedellerinin amatör futbol kulüplerine büyük bir yük olduğuna dair daha önce bir açıklama yapan Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı (ASKF) Ferhat Arıcı, geçtiğimiz gün de amatör futbol kulüp yöneticileri, antrenörleri ve sporcuları ile bir araya gelerek artan ücretlere tepki gösterdi.

Nazmi Avluca Sahası’nda gerçekleşen organizasyonda TFF’ye seslenen Başkan Ferhat Arıcı, TFF’nin amatör futbol kulüplerinin sesine kulak vermesi gerektiğini söyledi.

Amatör futbolun yaşadığı sorunları dile getiren Başkan Ferhat Arıcı, lisans ve transfer ücretlerinden Türkiye Şampiyonalarına katılım giderlerine, hakem ücretlerinden yeni kulüp tescillerine kadar birçok konuda düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.

Amatör futbolun her geçen gün daha ağır bir yük altında kaldığını belirten Arıcı, amaçlarının herhangi bir kurum ya da kişiyi suçlamak olmadığını ifade etti. Arıcı, “Bizim derdimiz futbol, gençlerimiz ve yıllardır büyük fedakârlıklarla ayakta tutulmaya çalışılan amatör spor kulüplerimizin yaşamasıdır” dedi.

KULÜPLERİMİZ

ZORLANIYOR

Lisans ve vize işlemlerinde son yıllarda ciddi artışlar yaşandığını dile getiren Arıcı, iki yıl öncesine kadar ücretsiz olan bazı işlemlerin bugün 500 TL seviyelerine ulaştığını, transfer işlemlerinde ise 1.500 TL’den başlayan bedeller bulunduğunu söyledi.

Bu rakamların profesyonel kulüpler açısından küçük görünebileceğini ancak düzenli geliri bulunmayan amatör kulüpler için önemli bir maliyet oluşturduğunu belirten Arıcı, kulüplerin forma, top, deplasman, yemek ve antrenman giderlerini de kendi imkânlarıyla karşılamaya çalıştığını vurguladı.

Arıcı, “Kulüp yöneticisi cebinden para koyuyor, esnafın kapısını çalıyor, belediyeye gidiyor, iş insanından destek istiyor ve kulübünü ayakta tutmaya çalışıyor. Biz federasyonumuzdan para kazanmak isteyen değil, futbol oynatmak isteyen kulüplerimizin önünün açılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Arıcı’nın açıklaması şu şekilde;

“Kıymetli kulüp başkanlarımız, yöneticilerimiz, antrenörlerimiz, hakemlerimiz, sporcularımız ve amatör futbolun cefasını çeken değerli arkadaşlarım. Bugün burada kimseyi suçlamak ya da kavga etmek için değil, her geçen gün daha da ağırlaşan amatör futbolun sorunlarını dile getirmek için toplandık.

Bizim derdimiz futbol, gençlerimiz ve büyük fedakârlıklarla ayakta tutulmaya çalışılan amatör spor kulüplerimizin yaşamasıdır.

Türkiye Futbol Federasyonu’na buradan açık bir çağrıda bulunuyorum: Amatör futbolun üzerindeki yükü artık hafifletin.

KULÜPLERİMİZE DESTEK İSTİYORUZ

Lisans, vize ve transfer ücretleri kulüplerimizi ciddi şekilde zorluyor. Düzenli geliri olmayan, yöneticilerinin kendi cebinden destek verdiği amatör kulüplerimiz forma, malzeme, ulaşım ve diğer giderleri karşılamakta zorlanıyor.

Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan kulüplerimiz ise ulaşım, konaklama ve yemek gibi giderleri büyük ölçüde kendi imkânlarıyla karşılıyor. Bu kulüplerimize ciddi bir maddi destek sağlanmasını istiyoruz. Altyapı organizasyonlarında da çocuklarımızın daha fazla müsabaka yapabileceği bir sistem oluşturulmalı.

EMEKLERİNİN KARŞILIĞI VERİLMELİ

Amatör futbol, Türk futbolunun en büyük yükünü taşıyor. Hakemlerimiz, saha komiserlerimiz, antrenörlerimiz, kulüp yöneticilerimiz ve diğer görevlilerimiz büyük fedakârlıklarla bu organizasyonu ayakta tutuyor. Bu insanların emeklerinin karşılığı mutlaka verilmelidir.

Buradan TFF Amatör İşler Kuruluna da sesleniyorum: Amatör futbolu yönetmek için Anadolu’yu bilmek gerekir.

Çorum’u, Yozgat’ı, Sivas’ı, Tokat’ı ve küçük ilçelerimizi bilmek gerekir. Büyükşehirlerde uygulanabilecek kuralları Anadolu’nun küçük ilçelerinde aynı şekilde uygulamak, bazı kulüplerimizin lige katılmasını imkânsız hale getirebiliyor.

Özellikle yaş ve genç oyuncu kriterlerinde bölgesel şartlar mutlaka dikkate alınmalıdır.

Bir diğer önemli konu ise yeni amatör futbol kulüplerinin kurulmasının önündeki tescil engelleridir.

Çorum’un Ortaköy ilçesinde devletimiz güzel bir sentetik saha yaptı. Ancak o sahada oynayacak bir kulüp kurulamadığı zaman yapılan yatırımın da amacına ulaşması zorlaşıyor.

Buradan TFF’ye çağrıda bulunuyorum: Gerçekten futbol oynatmak ve gençleri sahaya çekmek isteyen insanların önünü açın. Gerekirse tesis, altyapı veya faaliyet şartı getirin ama yeni kulüplerin kurulmasının önünü tamamen kapatmayın.

Amatör spor kulüpleri yalnızca futbolcu yetiştiren kurumlar değildir. Biz çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor, onlara takım ruhunu, disiplini ve mücadeleyi öğretiyoruz. Belki profesyonel futbolcu olmayacaklar ama iyi birer insan olarak yetişmelerine katkı sağlıyoruz.

Son yıllarda ülkemize çok sayıda modern spor tesisi kazandırıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Şimdi bu tesislerin içini çocuklarımızla doldurmalıyız. Bunun yolu da amatör kulüplerimizi yaşatmaktan ve yeni kulüplerin kurulmasının önünü açmaktan geçiyor.

Biz Türkiye Futbol Federasyonumuzun karşısında değiliz. Biz bu federasyonun paydaşıyız. Kavga değil, çözüm istiyoruz. Ayrıcalık değil, amatör futbolun yaşayabileceği şartlar istiyoruz.

ÜCRETLER DÜŞÜRÜLSÜN

Lisans ve transfer ücretlerinin düşürülmesini, Türkiye Şampiyonalarına katılan kulüplere destek verilmesini, hakem ve saha görevlilerinin ücretlerinin iyileştirilmesini, Anadolu’daki kulüplerin şartlarının dikkate alınmasını ve yeni amatör kulüplerin tescilinin önünün açılmasını istiyoruz.

Unutmayalım; Türk futbolunun temeli amatörlerdir. Bu temeli güçlendirmeden güçlü bir Türk futbolu inşa edemeyiz.

Gelin çocuklarımız, gençlerimiz, kulüplerimiz ve Türk futbolunun geleceği için amatör futbolun önündeki engelleri birlikte kaldıralım.”