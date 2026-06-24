Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ın sportif direktörlüğünü yapan ve yeni sezon için anlaştığı Amedspor’dan da 8 gün sonra ayrılan Serkan Reçber, Arca Çorum FK’nın Senegalli golcüsü Mame Thiam’la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Reçber, yaptığı açıklamada, Arca Çorum FK ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Mame Thiam'ın Çorum FK'da oldukça yüksek bir maaş aldığını belirterek, “Mame Thiam, Çorum FK'da Hyeon-Gyu Oh'dan daha fazla kazanıyor" ifadelerini kullandı.

Futbol kulislerinde yer alan bilgilere göre Senegalli golcünün yıllık maliyetinin 1 milyon Euro'nun üzerinde olduğu konuşuluyor.

Öte yandan, Kayserispor teknik direktörü Atila Girin’in alınmasını istediği Mame Thiam’ın yüksek maliyetinin mali dengeleri korumaya çalışan Kayserispor açısından transferi oldukça zorlaştırdığı belirtildi.

Kayserispor’un, yüksek maliyet nedeniyle Mame Thiam transferini askıya aldığı ve alternatif isimlere yöneldiği kaydedildi.