Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenecek olan 2. Geleneksel Köyler Arası Futbol Turnuvası için başvuru süreci başladı.

Köyler arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirmeyi amaçlayan organizasyonda, köy takımları şampiyonluk mücadelesi verecek. Turnuvaya katılacak ekipler, belirlenen şartlar doğrultusunda kadrolarını oluşturarak başvurularını gerçekleştirebilecek.

ASKF Başkanı Ferhat Arıcı turnuvaya katılma şartlarını da duyurdu.

TURNUVA ŞARTLARI

Takımlar 15 kişilik kadro oluşturabilecek.

Kadrodaki 15 oyuncunun 6'sı köy dışından olabilecek, kalan oyuncuların nüfus kütüğünün ilgili köyde bulunması yeterli olacak.

Oyuncunun köyde ikamet etme zorunluluğu bulunmuyor. Anne veya babasından birinin ilgili köy nüfusuna kayıtlı olması yeterli sayılacak.

Köyde Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde resmi görev yapan imamlar da gerekli belgeyi sunmaları halinde köyden sayılabilecek.

Takım listeleri köy muhtarının mührü olmadan kabul edilmeyecek.

1 Eylül 2023 tarihinden sonra futbol lisansı veya vizesi bulunan sporcular turnuvada forma giyemeyecek. Turnuva sürecinde bu şartı taşımadığı tespit edilen takımların başvuruları geçersiz sayılacak, turnuva devam ederken tespit edilmesi halinde ise ihraç edilecek.

SON BAŞVURU

15 TEMMUZ

Turnuvaya katılmak isteyen takımların başvurularını 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar tamamlamaları gerekiyor.

Ayrıntılı bilgi almak isteyenler, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile 0538 380 38 20 numaralı telefon üzerinden iletişime geçebilecek.

Köylerin kıyasıya rekabetine sahne olması beklenen organizasyon, bu yıl da futbolseverlere heyecan dolu karşılaşmalar yaşatacak. Sporun birleştirici gücüyle köyleri buluşturacak turnuvada