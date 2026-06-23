Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 22 Haziran 2026 tarihli toplantısında 2026-2027 sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitlerini belirledi.

TFF’den yapılan açıklamaya göre, geçen sezon 1.Lig’den Süper Lig’e yükselen Arca Çorum FK, Erzurumspor ve Amedspor için 893 milyon 261 bin 956’şar lira harcama limiti belirlendi.

EN FAZLA LİMİT GALATASARAY’A

2025-2026 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray’ın yeni sezondaki harcama limiti 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 TL olarak belirlendi. Sarı-kırmızılı kulüp en çok limit verilen kulüp olarak dikkat çekti.

Kurul tarafından Fenerbahçe’ye 6 milyar 330 milyon 32 bin 702 TL, Beşiktaş'a 4 milyar 123 milyon 397 bin 974 TL harcama limiti verildi.

EN AZ LİMİT ALANYA’NIN

Süper Lig’deki 18 kulüp arasında en az limit ise 571 milyon 608 bin 883 lira ile Alanyaspor’a verildi.

Kulüplerin takım harcama limitleri belirtilen gerekçeler ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilecek.

HARCAMA LİMİTİ NEDİR?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig kulüplerinin finansal yapılarını korumak için uygulanan bütçe sınırı olan “harcama limiti”, kulüplerin A takım futbolcularına, teknik heyete ödeyeceği maaş, prim, menajerlik ücretleri ve net transfer harcamalarının toplamını kapsayıp, kulüplerin aşırı borçlanmasını önlemek ve mali fair-play dengesini sağlamayı amaçlıyor.

SÜPER LİG HARCAMA LİMİTLERİ

TAKIMLAR LİMİT (TL)

Çorum FK: 893.261.956

Galatasaray: 9.006.596.835

Fenerbahçe: 6.330.032.702

Trabzonspor: 2.530.783.285

Beşiktaş: 4.123.397.974

Başakşehir: 1.099.918.616

Göztepe: 678.239.611

Samsunspor: 1.124.529.320

Çaykur Rizespor: 1.817.301.750

Konyaspor: 1.101.846.407

Kocaelispor: 953.682.308

Corendon Alanyaspor: 571.608.883

Gaziantep FK: 817.925.936

Kasımpaşa: 647.958.968

Gençlerbirliği: 805.716.149

Eyüpspor: 801.174.603

Erzurumspor: 893.261.956

Amedspor: 893.261.956