Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Çorum Valiliği arasında imzalanan protokol kapsamında, İskilip’te hayata geçirilecek spor kompleksi projesinin içerisinde yer alan yarı olimpik yüzme havuzunun temeli törenle atıldı.

Erenler Mahallesinde düzenlenen törene; Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikçi, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan

İl Genel Meclis Başkanı Duran Bıyık, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, AK Parti İskilip İlçe Başkanı Mehmet Demirci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, İskilip Gençlik ve Spor Müdürü ve aynı zamanda Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Protokol konuşmalarından sonra yapılan duanın ardından protokol mensupları, inşaatın başlangıcını simgeleyen sembolik olarak butona basarak inşaat çalışmalarına start verdiler.

182 MİLYONA MAL OLACAK

İçerisinde spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, halı saha, 1 adet kapalı tenis kortu ve yürüyüş parkuru bulunan İskilip Spor Kompleksi toplamda 182 milyon liraya mal edilecek.

Temeli geçtiğimiz günlerde atılan ve inşaat çalışmaları hızla devam eden 760 kişilik spor salonunun yılsonunda tamamlanması hedefleniyor. 60 milyon liraya mal olacak yarı olimpik yüzme havuzunun önümüzdeki yıl Mayıs ayında hizmete açılması planlanırken, tenis kortunun eski cezaevinin yerine yapılacak parkın içerisinde yer alacağı belirtildi. Yürüyüş parkuru için ise planlama çalışmaları sürüyor.