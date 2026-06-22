Geçtiğimiz ay Bulgaristan’da düzenlenen U17 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda, 61 kiloda Türkiye’yi temsil eden ve altın madalya kazanan İskilip Belediye Spor Kulübü güreşçisi Özdenur Özmez, bu kez U20 Avrupa Şampiyonası’nda mindere çıkacak, Özdenur, şampiyona öncesi Kastamonu’da başlayan milli takım hazırlık kampına katıldı.

Kampta, Özdenur Özmez’e İskilip Belediye Spor Kulübü sporcularından Hasan Şentürk ve Muhammed Mustafa Sert’in partnerlik yapacakları ve kamptaki sporculara destek sağlayacakları kaydedildi.

İskilip Belediye Spor Kulübü antrenörü Adem Uysal, sporcularını kampa bizzat götürürken, Milli Takım Teknik Direktörü Erdem Yiğit’i ziyaret ederek kamp süreci ile ilgili bilgi aldı.