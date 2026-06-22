Arca Çorum FK’nın, Azerbaycan’ın Karabağ takımından 31 yaşındaki Karadağlı orta saha oyuncusu Marko Jankovic’le prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

2022-2023 Sezonundan beri Karabağ’da top koşturan ve yıl daha sözleşmesi bulunan Marko Jankovic’in, kulübüyle sözleşme uzatma görüşmelerinde istediği sonucu elde edemediği ve bu yüzden ayrılma kararı aldığı kaydedildi. Karadağ A Milli Takımı’nda forma giyen 61 karşılaşmada 1 golü bulunan deneyimli futbolcunun Arca Çorum FK ile prensip anlaşmasına vardığına dair Azerbaycan Azerbaycan basında haberler çıkmaya başladı. Jankovic’in, Çorum temsilcisi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Jankovic, biten sezonda Karabağ formasıyla tüm kulvarlarda 44 maçta 2.762 dakika süre alırken, 5 gol atıp 4 de asist yaptı.