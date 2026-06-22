Arca Çorum FK’nın eski teknik direktörlerinden Çağdaş Çavuş’un takımı Aliağa FK, kırmızı-siyahlı takımdan deneyimli orta saha oyuncusu Oğuz Gürbulak’ı da kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

Geçtiğimiz günlerde Arca Çorum FK’dan kaleci Hasan Hüseyin’le her konuda anlaşan, sol bek Erkan Kaş’ın transferinde ise önemli mesafe kat eden 2.Lig Beyaz Grup’taki temsilcisi Aliağa, bu kez Oğuz Gürbulak’a kanca attı. İzmir ekibinin, Oğuz Gürbulak’la 2 yıllık anlaşma sağladığı ve önümüzdeki günlerde taraflar arasında sözleşme imzalanacağı belirtildi.

34 yaşındaki orta saha oyuncusu, biten sezonda Arca Çorum FK ile 35 resmi maçta 1.944 dakika süre aldı ve 5 gol-6 asistlik skor performansı sergiledi.