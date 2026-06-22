14 takımın katılımı ile gerçekleşen turnuvada grup maçları önceki gün oynanan maçlarla sona erdi. Maçların tamamlanması ile birlikte CNR Elektrik, Çopraşıklı Deli Kadirspor, Buğdüzspor, Yıldırım İnşaat Alacaspor, Bolat Harita, Fora Mobilya & Barkoç Mühendislik, Ergin Öner FK ve Kalehisar Kardeşler İveco çeyrek finale adını yazdıran takımlar oldular.

24 HAZİRAN’DA BAŞLIYOR

Çeyrek final maçları 24-25 Haziran’da oynanacak. 24 Haziran Çarşamba günü Mimar Sinan Sahası’nda oynanacak maçlarda saat 18.30’da CNR Elektrik ile Kalehisar Kardeşler İveco, saat 20.00’de ise Çopraşıklı Deli Kadirspor ile Ergin Öner FK karşılaşacak. 25 Haziran Perşembe günü aynı sahada oynanacak maçlarda ise saat 18.30’da Buğdüzspor ile Fora & Barkoç, saat 20.00’de Yıldırım İnşaat Alaca ile Bolat Harita kozlarını paylaşacak.