Arca Çorum FK’nın 2026-2027 Sezonunda Çorum Şehir Stadı’nda oynayacağı resmi maçları kapsayan kombine biletlerin merakla beklenen fiyatları ve satışa çıkacağı tarihler belli oldu. Fiyatlar 9 bin ile 100 bin lira arasında değişiyor.

EN UCUZU 9 BİN, EN PAHALISI 100 BİN LİRA

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kale arkası kombineler 9 bin liradan, Doğu Tribünü 20 bin liradan, Sağ-Sol Kapalı Tribünler 40 bin liradan, VİP A-B ve E Tribünleri 60 bin liradan, Özel VİP C Tribünü ise 100 bin liradan satışa sunulacak.

ESKİ KOMBİNE SAHİPLERİNE ÖZEL İNDİRİM

Satışlar, öncelikli ve genel olmak üzere iki farklı kategoride gerçekleştirilecek olup, öncelikli satışlar 25 Haziran Perşembe günü saat 12.00’de başlayacak ve 26 Haziran Cuma günü 18.00’e kadar devam edecek. Öncelikli kombine satışları sadece geçen sezonki kombine sahiplerini kapsayıp, bu kategoride olan taraftarlara genel fiyatlar üzerinden yüzde 25 indirim uygulanacak.

Genel kombine satışlarına ise 27 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da, Saat Kulesi Hürriyet Parkı’ndaki Passolig gişesinden başlanacak ve 28 Haziran Pazar günü sona erecek.

SADECE ÇORUM FK KARTLARINA

Kombine satışları sadece Arca Çorum FK logolu passolig kart sahibi taraftarlara yapılacak olup, kombine alacak taraftarların passolig kartlarına tanımlı e-bilet kullanım sürelerini 31 Mart 2027 tarihine kadar uzatmış olmaları gerekiyor.

Açıklamada, İl Güvenlik Kurulu ve kulüp tarafından alınabilecek kararlar doğrultusunda, belirli müsabakalarda kombine transfer ve devir uygulamalarında değişiklik yapılabileceğinin altı da çizildi.

Genel kombine satışları internet üzerinden devam ederken, kırmızı-siyahlı taraftarlar 27-28 Haziran tarihlerinde Saat Kulesi Hürriyet Parkı’ndaki Passolig gişesinden de bilet temin edebilecekler.