ARCA Çorum FK’nın Süper Lig’deki yeni sezon hazırlıkları kapsamında Çorum Şehir Stadyumu’nda kapsamlı bir yenileme süreci başlatıldı.

Sahayı ve tribünleri kapsayan çalışmalarla birlikte stadyumun hem oyuncular hem de taraftarlar için daha modern, konforlu ve üst düzey standartlara sahip bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor. Yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut saha zemini tamamen kaldırılarak ısıtma sistemine kadar kazı gerçekleştirilecek. Ardından yeni nesil serme çim uygulaması yapılacak ve saha hibrit çim sistemiyle güçlendirilecek.

Hibrit çim teknolojisi sayesinde maçlar sırasında çimlerin yerinden kalkmasının önüne geçilirken, zeminin dayanıklılığı ve oyun kalitesi de önemli ölçüde artırılacak. Saha yenileme çalışmalarında ayrıca sulama sistemi tamamen değiştirilecek ve yeni nesil sulama altyapısı kurulacak. Çim zeminin çevresinde bulunan sentetik çim alanlar da yenilenerek UEFA standartlarına uygun bir saha oluşturulacak. Stadyumun teknik altyapısında da önemli iyileştirmeler yapılacak.

Drenaj sistemi elden geçirilerek daha sağlıklı ve verimli çalışır hale getirilecek. Hoparlör sistemlerinin tamamında bakım çalışması gerçekleştirilecek. Aydınlatma sistemleri detaylı şekilde incelenecek, gerekli görülmesi halinde LED teknolojisine geçiş yapılması için çalışmalar sürdürülecek. Taraftar deneyimini artırmaya yönelik düzenlemeler kapsamında stadyumdaki mevcut tek skorborda ikinci bir skorbord daha eklenecek. Tribünlerdeki kırık koltuklar yenileriyle değiştirilecek. Yedek kulübelerinin yenilenmesi konusunda da planlama çalışmaları devam ediyor.

Localarla ilgili geliştirme projeleri ise değerlendirme aşamasında bulunuyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan ARCA Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, yapılan yatırımların merkezinde taraftarların bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Şehrimizin Süper Lig heyecanını en iyi şartlarda yaşayabilmesi için stadyumumuzda kapsamlı bir yenileme süreci başlattık. Sahamızdan tribünlerimize, teknik altyapımızdan taraftar konforuna kadar birçok noktada önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bütün bu hazırlık, yenilik ve yatırımlar; bizi Süper Lig’e taşıyan taraftarlarımızın daha konforlu ve daha modern bir stadyumda maç izlemesi içindir. Çorum’umuza ve taraftarlarımıza yakışan bir stadyum ortamı oluşturmak için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz.”