Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek olan Arca Çorum FK’nın sahibi ve başkanı, iş insanı Savaş Balçık, 16 kişilik yeni yönetim kurulunun belirlenip kamuoyuna açıklanmasından sonra yeniden yeni sezon hazırlıklarına odaklanacaklarını kaydetti.

Kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Savaş Balçık, önceki yönetimde başkanlık görevini yürüten, yeni yönetimde yer almayan Baran Korkmazoğlu’na emekleri için teşekkür ederken, yeni yönetime ise başarı dileklerinde bulundu. Balçık’ın, Çorum’u Süper Lig’de en iyi şekilde temsil edeceklerine vurgu yaptığı açıklamasında; “Arca Çorum FK’mızın yeni yönetim kurulunu belirledik. Süper Lig sorumluluğunu birlikte üstlendiğimiz yönetici arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Önceki dönem Başkanımız, çok kıymetli kardeşim Baran Korkmazoğlu’na, kulübümüzün Süper Lig’e uzanan yolculuğunda ortaya koyduğu büyük emek ve özveri için de ayrıca teşekkür ediyorum.

Şimdi hedefimiz; Çorum’umuzu ve Anadolu’nun güçlü sesini Süper Lig’de en iyi şekilde temsil etmek. Çünkü biz Anadolu’yuz. Mücadelemizi, birlikteliğimizi ve gücümüzü bu topraklardan alıyoruz” ifadelerini kullandı.