Arca Çorum FK’nın sahibi Savaş Balçık başkanlığında açıklanan yeni yönetiminde yer alan en dikkat çeken isimlerden biri de iş insanı Turhan Mildon oldu. 1967’den bu yana inşaat, enerji, maden, denizcilik, otomotiv ve havacılık sektörlerinde uluslararası faaliyet gösteren Miller Holding’in yönetim kurulu başkanı olan Turhan Mildon’un, Orta Afrika ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde sahibi olduğu bir de futbol kulübü var.

Arca Çorum FK’nın yeni asbaşkanlarından Turhan Mildon, 2024 yılının Ocak ayında, holding bünyesindeki spor şirketi Milsport aracılığıyla, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin en köklü ve en büyük futbol kulüplerinden biri olan AS Vita Club’ü (Association Sportive Vita Club) satın aldı.

Başkent Kinşasa merkezli olan AS Vita Club, 1935 yılında kurulmuş, 15 Kongo Lig şampiyonluğu bulunan ve Afrika kıtasında oldukça popüler olan efsanevi bir kulüp. AS Vita Club, 2024 yılının Haziran ayında 58.Kongo Kupası’nı kazanarak Turhan Mildon başkanlığındaki ilk kupasını müzesine götürmeyi başardı.

Miller Holding bünyesindeki Milsport, Avrupa’daki futbol bilgi birikimini ve metodolojisini Afrika’ya taşıyarak genç yetenekleri yetiştirecek modern bir akademi ve yönetim yapısı kurmayı öncelikli amaçları arasında açıkladı ve bu doğrultuda bir politika yürütüyor.

Turhan Mildon gibi küresel ölçekte etkili bir iş insanının Arca Çorum FK yönetimine dahil olması, spor kamuoyunda kulübün geleceğe yönelik hedefleri açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirilirken, Arca Çorum FK’nın, Turhan Mildon aracılığı ile Afrika pazarına açılması bekleniyor.