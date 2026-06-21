Arca Çorum FK’nın iç saha maçlarını oynadığı Çorum Şehir Stadı’ndaki locaların satışı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, sosyal medyada yazılan loca fiyatlarının gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Edinilen bilgilere göre, aynı zamanda kulübün sahibi de olan Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, İstanbul’da bir arkadaşına 12 milyon liraya loca sattı. Balçık, özellikle iş dünyasının Arca Çorum FK’ya yaklaşımını görmek maksadıyla diğer localar için de fiyat aralığının 12 milyon lira civarında olmasını istedi.

Öte yandan, en çok merak edilen konulardan biri de kombine bilet satışları. Bu konuyla ilgili olarak da kale arkalarına kombine bastırılıp bastırılmaması netlik kazanmazken, fiyatlar da belirlenmedi. Basın Sözcüsü Gökhan bu hafta içerisinde loca ve kombine biletlerle ilgili net bir açıklama yapacaklarını belirterek, sosyal medyada yazılan rakamların gerçek olmadığını söyledi.