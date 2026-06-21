2022-2023 Sezonunda Arca Çorum FK’yı 2.Lig şampiyonu yaparak Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’ne çıkartan Tam, sonraki sezon Kasım ayının başında görevden ayrılmıştı. Geçen sezon ise yaz döneminde yeniden göreve getirilen ve Arca Çorum FK’yı sezona hazırlayan Tahsin Tam, ilk 6 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi almasına rağmen yollar ayrılmıştı.

Sezon devam ederken play-off sürecinde kulübün sahibi Savaş Balçık’la birlikte play-off maçlarını hep yerinde izleyen Tahsin Tam, yeni sezon için farklı bir görevle kulübe geri döndü.

Bir süredir İstanbul’da Savaş Balçık, sportif direktör Mustafa Soley ve teknik direktör Uğur Uçar’la birlikte transfer çalışmalarını yürüten Tahsin Tam göreve resmin başlamış oldu. Tahsin Tam’ın kulüp bünyesindeki görev tanımı henüz resmi olarak açıklanmazken, futbol koordinatörlüğü görevini yürüteceği öğrenildi.

Öte yandan, tatil için ailesiyle birlikte yurt dışında bulunan teknik direktör Uğur Uçar’ın yarın İstanbul’a döneceği ve transfer çalışmalarının yeniden hız kazanacağı belirtildi.

Gidecek ve kalacak oyuncularla ilgili de, yolların ayrılacağı oyuncuların onore edileceği ve bu yüzden gidecek ve kalacak isimlerin henüz açıklanmadığı kaydedildi.