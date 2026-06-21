Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek olan Çorum FK’nın yeni sezon hazırlık kampı programı açıklandı.

Çorum FK Basın ve Medya İletişim Biriminden yapılan açıklamaya göre; kırmızı-siyahlı takım 3 Temmuz Cuma günü, Düzce’deki Topuk Yaylası Tesislerinde yeni sezonun ilk antrenmanını yapacak. 3 Temmuz’da başlayacak ilk etap hazırlık dönemi 17 Temmuz’da sona erecek.

2.ETAP KAMPI

BOLU’DA

Çorum FK, 2 günlük iznin ardından ikinci etap hazırlık kampına 20 Temmuz’da, Bolu’da başlayacak. Kırmızı-siyahlı takım Vonresort Otel’in tesislerinde 29 Temmuz’da yapacağı idmanla ikinci etabı da tamamlayacak.

SON ETAP

YİNE TOPUK

YAYLASI’NDA

Kırmızı-siyahlılar sezon öncesi üçüncü ve son etap kampını ise 1-6 Ağustos tarihlerinde, Düzce Topuk Yaylası Tesislerinde gerçekleştirecek. 6 Ağustos’ta hazırlık kampları dönemini bitirecek olan Arca Çorum FK, iznin ardından 14 Ağustos’ta başlayacak yeni sezonun ilk hafta maçı için Çorum’da topbaşı yapacak.

BEŞ ÖZEL MAÇ

Arca Çorum FK’nın yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde, kamp döneminde 5 özel maç yapacağı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Arca Çorum FK ilk hazırlık maçını 17 Temmuz’da, Topuk Yaylası’ndaki 1.etap kampının son gününde oynayacak olup, Bolu’da gerçekleştireceği 2.etap kampında ise 22, 25 ve 29 Temmuz tarihlerinde 3 hazırlık maçı oynayacak.

Kırmızı-siyahlı ekip, son hazırlık maçına ise 6 Ağustos’ta Topuk Yaylası’ndaki üçüncü ve son etap kampında çıkacak.