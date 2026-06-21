Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Futbol Grup Birinciliği Düzce’de yapıldı. Amasya ve Zonguldak karması ile C grubunda yer alan 2013 doğumlu Çorum karması ilk maçında Amasya’yı 4-1 mağlup etmişti. İkinci günü BAY geçen Çorum karması üçüncü gün ise Zonguldak Karması ile kozlarını paylaştı.

Düzce Şıralık 2 No’lu Saha’da oynanan maçın ilk yarısını Yusuf Miraç’ın golüyle 1-0 önde kapatan Çorum karması ikinci yarıda Ramazan ile bir gol daha bularak maçı 2-0 kazandı.

Bu sonucun ardından grubunu 6 puanla lider tamamlayan Çorum karması adını 2-5 Temmuz tarihleri arasında Tokat’ta yapılacak olan yarı finallere yazdırmayı başardı.