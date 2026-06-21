Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kuruluşlararası Masa Tenisi İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Çorum Yeni Spor Salonu’nda gerçekleşen il birinciliğinde erkeklerde şampiyonluk kupası Çorum Belediyesi Spor Kulübü’nün olurken, Çorum Emniyet Müdürlüğü ikinci, Oğuzlar Kaymakamlığı üçüncü, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu ise dördüncü oldu. Kadınlarda ise birincilik kupası Çorum Gençlikspor takımının oldu.

Müsabakaların ardından Masa Tenisi İl Temsilcisi Alpaslan Hoşgör önderliğinde düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupaları takdim edildi.

Hoşgör kupa takdiminin ardından yaptığı açıklamada, 27-28 Haziran tarihinde babalar gününe özel düzenlenecek turnuvaya tüm babaları davet ederken, kuruluşlararası masa tenisi turnuvasında ise dereceye girenleri tebrik edip emeği geçenlere de teşekkür etti.