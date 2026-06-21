13-19 Haziran 2026 tarihleri arasında Bulgaristan’ın Sofya kentinde düzenlenen 2026 SU-DS Dünya Şampiyonaları'nda mücadele eden Masa Tenisi Kadın Milli Takımımız önemli bir başarı elde etti.

Milli takım kadrosunda yer alan Çorum Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Merve Peker, dünya şampiyonasında gösterdiği performansla üç farklı kategoride bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Başarılı sporcu, Takımlar, Çiftler ve Karışık Çiftler kategorilerinde dünya üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Böylece Merve Peker, hem Türkiye’ye hem de Çorum’a büyük gurur yaşattı.