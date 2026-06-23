Taha Akgül Spor Salonu’nda gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gününde 60 kiloda mindere çıkan Çorum Belediye Spor Kulübü güreşçisi Mehmet Ali Boyraz, elemelerdeki tüm rakiplerini yenerek finale yükseldi. Finalde Ankara İlbank Spor Kulübü’nden Muhammed Sami Odabaşı’na yenilen Boyraz ikinciliği elde ederek gümüş madalyanın sahibi oldu. Bu sıklette Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Kürşat Kaltar ile Düzce Belediyesi Spor Akademisi sporcusu Ensar Demirbayraklı ise üçüncülüğü paylaştı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ