8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası"nda şampiyonluk ipini göğüsleyen Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğü Kadın Voleybol Takımı, elde ettikleri başarı sonrası İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette sporcular, turnuva boyunca kendilerine verdiği desteklerden dolayı Cemil Çağlar’a teşekkür ederek şampiyonluk sevincini paylaştı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, takımın elde ettiği başarı ve turnuva süreci değerlendirildi.

Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğü Kadın Voleybol Takımı'nın elde ettiği şampiyonluğun gurur verici olduğunu belirten Cemil Çağlar, sporcuları ve teknik ekibi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.