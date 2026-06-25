Profesyonel futbolculuk kariyerine 2017-2018 Sezonunda Arca Çorum FK’da başlayan Mehmet Zahit Çınar, geçtiğimiz günlerde prensip anlaşmasına vardığı 2.Lig takımlarından 1461 Trabzon’la 2 yıllık sözleşme imzaladı.
29 yaşındaki deneyimli sağ bek, biten sezonda 2.Lig ekibi Adana 01 FK’da top koştururken, sarı-siyahlı formayla 35 resmi maçta 2.848 dakika süre aldı. Bu maçlarda gol atamayan Mehmet Zahit 2 asist yaptı.
Arca Çorum FK’nın eski futbolcularından Eren Tokat da geçtiğimiz günlerde Trabzon temsilcisi ile sözleşme imzalamıştı.
Muhabir: Haber Merkezi