Arca Çorum FK’nın iç saha maçlarını oynadığı Çorum Şehir Stadyumu’ndaki kapsamlı bakım ve yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürerken, maç saatinde yoğunluk nedeniyle iletişimde yaşanan sorunların giderilmesi için de bir adım atıldı. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Yusuf Ahlatcı, Çorum Şehir Stadyumu ve çevresinin iletişim altyapısını tamamen yenileyecek 10 milyon liralık bütçeli teknoloji yatırımını duyurdu.

Çorum FK’nın Süper Lig mücadelesi öncesinde şehrin iletişim teknolojisinde de Süper Lig seviyesine çıkarılacağını belirten Ahlatcı, dünyadaki modern stadyumlarda kullanılan en ileri teknolojinin Çorum’a kazandırılacağını ifade etti. Konuyla ilgili olarak Türk Telekom Genel Müdürü Ebubekir Şahin’i ziyaret ettiğini belirten milletvekili Ahlatcı, stadyum için hazırlanan 4G ve 5G destekli (Indoor) iç mekân istasyon projesinin netleştiğini ve yer tespitlerinin tamamlandığını açıkladı.

Yine, Ahlatcı’nın verdiği bilgilere göre, Stadyuma kurulacak yeni sistemle vatandaşlara aynı anda ve kesintisiz hizmet sunulacak, maç öncesi, esnası ve sonrasında oluşabilecek kapasite ile kapsama sorunları kökten çözülecek. Şehirde daha önce örneği olmayan bu vizyoner yatırım, sadece stadyuma değil, tüm bölge altyapısına değer katacak.

En yoğun anlarda bile donma ve kesinti yaşanmaması adına sistem, beklenmedik yoğunluk durumlarında en geç 1 hafta içinde ilave bant eklenebilecek (genişleyebilir mimari) şekilde tasarlandı.

Proje ve bütçe onayları tamamen biten sistemin montaj işlemleri, yeni sezon başlamadan tamamlanacak ve Çorum Şehir Stadyumu canlı yayınların kesintisiz aktarılmasından taraftar paylaşımlarına kadar Türkiye’nin en modern dijital altyapılarından birine kavuşacak.

Ahlatcı, açıklamasının son bölümünde ise “Çorum’umuzdan desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız, Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza ve Türk Telekom Genel Müdürümüz Sn. Ebubekir Şahin’e hemşehrilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Şehrimize, stadımıza ve takımımıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.