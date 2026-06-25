Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Arca Çorum FK, yeni sezon öncesi ses getirecek bir transfer için geri sayıma geçti. Kırmızı-siyahlıların, Avrupa futbolunda adından sıkça söz ettiren yıldız bir golcüyle anlaşma sağladığı öğrenildi.

Transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren Arca Çorum FK'da bir süredir daha önce Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray formalarını giyen Belçikalı golcü Michy Batshuayi de gündemdeydi. Tecrübeli forvetle temaslarını sürdüren yönetimin, son aşamada rotasını Avrupa'da forma giyen ve Türkiye'de daha önce hiç oynamamış yıldız bir santrfora çevirdiği belirtildi.

Kulüp Başkanı Savaş Balçık'ın bizzat yürüttüğü transfer görüşmelerinin olumlu sonuçlandığı, yıldız golcüyle anlaşmanın sağlandığı ifade edildi. Edinilen bilgilere göre transfer süreci tamamlanırken, resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde Arca Çorum FK tarafından yapılması bekleniyor.

Transferi büyük bir gizlilik içerisinde yürüten kırmızı-siyahlı yönetim, yıldız ismin kimliğini şimdilik sır gibi saklıyor. Süper Lig'e iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Arca Çorum FK'nın açıklayacağı golcü transferinin, hem şehirde hem de Türk futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırması bekleniyor.