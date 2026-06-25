Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek olan Arca Çorum FK’nın 2026-2027 Sezonunda Çorum Şehir Stadı’nda oynayacağı resmi maçları kapsayan kombine biletlerin satışı bugün itibariyle başlıyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kale arkası kombineler 9 bin liradan, Doğu Tribünü 20 bin liradan, Sağ-Sol Kapalı Tribünler 40 bin liradan, VİP A-B ve E Tribünleri 60 bin liradan, Özel VİP C Tribünü ise 100 bin liradan satışa sunulacak.

Satışlar, öncelikli ve genel olmak üzere iki farklı kategoride gerçekleştirilecek olup, öncelikli satışlar bugün saat 12.00’de başlayacak ve 26 Haziran Cuma günü 18.00’e kadar devam edecek. Öncelikli kombine satışları sadece geçen sezonki kombine sahiplerini kapsayıp, bu kategoride olan taraftarlara genel fiyatlar üzerinden yüzde 25 indirim uygulanacak. Geçen sezon 300 civarında kombine satıldığı belirtildi.

Genel kombine satışlarına ise 27 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da, Saat Kulesi Hürriyet Parkı’ndaki Passolig gişesinden başlanacak ve 28 Haziran Pazar günü sona erecek.

Kombine satışları sadece Arca Çorum FK logolu passolig kart sahibi taraftarlara yapılacak olup, kombine alacak taraftarların passolig kartlarına tanımlı e-bilet kullanım sürelerini 31 Mart 2027 tarihine kadar uzatmış olmaları gerekiyor.

TAKSİT İÇİN

GÖRÜŞMELER

SÜRÜYOR

Öte yandan, bilet fiyatlarını pahalı bulan taraftarların tepki ve talepleri üzerine harekete geçen Arca Çorum FK yönetiminin, taksit imkânı sağlamak için passolig firmasıyla görüşmelere başladığı belirtildi. 27 Haziran’daki genel satışlara kadar görüşmelerden sonuç alınması bekleniyor.