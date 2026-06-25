Tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselen Arca Çorum FK’nın yeni sezon kombine biletleri dün itibariyle satışa sunuldu. Kulüp Basın Sözcüsü Gökhan Kerman, Arca Çorum FK’nın Süper Lig’e çıkmasının Çorum’un tanıtımı, ekonomisi ve marka değeri için de tarihi bir fırsat olduğuna dikkat çekerken, bir bilet almakla da kulübe destek olunabileceğini kaydetti.

Aynı zamanda kulübün sahibi olan Başkan Savaş Balçık’ın Çorumlu olmamasına rağmen geçen sezon 1 milyar liranın üzerinde harcama yaptığını belirten Gökhan Gökhan Kerman, “Güçlü bir kulüp, sadece başkanın ve yönetimin omuzlarında yükselemez. Kombine almak sadece bir koltuk satın almak değildir; kulübüne sahip çıkmaktır” dedi.

HEP BİRLİKTE TARİH YAZDIK

Kerman, yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz sezon hep birlikte tarih yazdık. Tam 59 yıl sonra Arca Çorum FK’yı Süper Lig’e taşımanın gururunu yaşadık. Bu başarı; futbolcularımızın, teknik ekibimizin, taraftarımızın, yönetimimizin ve en önemlisi maddi manevi büyük fedakârlıklar yapan Sayın Savaş Balçık başkanımızın ortak eseridir.

BAŞKANIMIZIN TEK DÜŞÜNCESİ

ÇORUM İÇİN DAHA FAZLASINI YAPABİLMEK

Özellikle Kulüp Başkanımız Sayın Savaş Balçık, Çorumlu olmamasına rağmen geçtiğimiz sezon kulübümüz için 1 milyar TL’nin üzerinde yatırım yaptı. Bununla da yetinmeyip, kendi yoğun iş temposunun arasında gece geç saatlere kadar Arca Çorum FK’nın geleceği için mesai harcamaya devam ediyor. Çünkü onun tek düşüncesi, ‘Bu şehir ve bu takım için daha fazlasını nasıl yapabilirim?’ sorusuna cevap bulabilmek.

SÜPER LİG ÇORUM İÇİN

TARİHİ BİR FIRSATTIR

Bugün artık Süper Lig’deyiz. Çorum’a büyük takımlar gelecek, büyük yıldızlar sahaya çıkacak. Milyonlarca insan televizyon ekranlarından Çorum’u izleyecek. Bu sadece sportif bir başarı değil; şehrimizin tanıtımı, ekonomisi ve marka değeri için de tarihi bir fırsattır.

TÜM ŞEHİR ORTAK OLMALI

Ancak unutmayalım ki, güçlü bir kulüp, sadece başkanın ve yönetimin omuzlarında yükselemez. Bu başarıya şehrin tamamının ortak olması gerekir.

Kombine almak sadece bir koltuk satın almak değildir; kulübüne sahip çıkmaktır, emeğe destek olmaktır, çocuklarımıza bırakacağımız bu büyük hikâyenin bir parçası olmaktır.

Çünkü Çorum FK büyüdükçe şehir büyür, şehir büyüdükçe esnaf kazanır, işletmeler kazanır, gençler kazanır.

Bu takım hepimizin, bu başarı hepimizin. Şimdi destek olma zamanı. Çünkü biz Anadolu’yuz ifadelerini kullandı.