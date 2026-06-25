Tecrübeli futbolcu mesajında şu cümlelere yer verdi;

" Geçirmiş olduğumuz bol mücadele dolu, her türlü duyguyu tattığımız sezonun ardından parçası olmaktan son derece mutlu olduğum bu güzel takıma veda etmek çok zor olsa da mevcut oluşumu dışardan heyecanla takip edecek bir taraftarı olarak sezon başı verdiğimiz şampiyonluk sözünü tutmanın gururuyla sizlere veda ediyorum. Başkanlarımız Savaş Balçık, Baran Korkmazoğlu, Salih Bayraktar ve asbaşkanımız Feyyaz Gökel'e, yöneticimiz Hikmet Burhan Kaya, Tuğrul Topuz ve diğer bütün yöneticilerimize, beni bu kulübe katan sevgili hocam Tahsin Tam'a, birlikte mücadele verdiğimiz bütün hocalarımız, takım arkadaşlarım, kulüp çalışanları ve çok değerli Çorum FK taraftarlarına sonsuz teşekkürler."