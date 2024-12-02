Çorum Belediyesi’ne ait olan ve işletmesi Çorum Futbol Kulübü tarafından devralınan binicilik tesislerinde gerçekleştirilen etkinlik, spor camiasından büyük ilgi gördü.

Soğuk hava koşullarına rağmen, Kırgızistan, Azerbaycan gibi ülkelerin yanı sıra Edirne, İstanbul, Gebze, Ankara ve Kayseri gibi şehirlerden yaklaşık 50 sporcu ve atın katıldığı yarışlar, çekişmeli anlara sahne oldu. Çorum Futbol Kulübü Binicilik ve Spor Tesisleri’nden başlayan müsabakalar, 20 km, 40 km ve 60 km olmak üzere üç farklı etapta gerçekleştirildi. Sporcular, uluslararası müsabakalara kalifiye olabilmek için zorlu parkurlarda mücadele etti.

29 Kasım günü ilk defa lisans alacak binici adayları yazılı ve uygulamalı sınavlarını kulüp binasında düzenlenen Türkiye Binicilik Federasyonu hakemlerince düzenlenen sınavlarını tamamladılar. Ardından 20 kilometrelik etapta binicilik lisanslarını aldılar. Ayrıca 40 kilometre ve 60 kilometrelik müsabakalar köprüalan, celilkırı ve altınbaş mevkiilerinde oluşturulan parkurlarda sporcular ve atlar ter döktüler. Etkinlik sonunda dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri takdim edildi. Çorum’un ilk kez ev sahipliği yaptığı bu organizasyon, hem sporcular hem de izleyiciler tarafından büyük takdir topladı. Yetkililer bu tür organizasyonların devam edeceğini ve Çorum’u binicilik sporunda önemli bir merkez haline getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.