Turnuvanın teknik toplantısında takımlar kura ile 6 gruba ayrılırken, gruplar şu şekilde oluştu: A Grubu: Son Set, Diş Hastanesi, Mavi Su, Oğuzlar Kaymakamlığı. B Grubu: Lezzet Diyarı, Turkuaz ADSH, Çorum İtfaiye, Sungurlu Belediyesi. C Grubu: Dodurga Kaymakamlığı, Kargı Belediyesi, Osmancık Kaymakamlığı, Öz-Ak Gıda. D Grubu: Oğuzlarspor, Çorum Gençlikspor, As Motor, Mecitözü Voleybol. E Grubu: Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu, Erdemli Tarım, İkinci Voleybol, Bayat Belediyesi. F Grubu: Arissa Gıda, Ülker Gıda, İŞKUR Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü.
21 MAYIS’TA BAŞLIYOR
Turnuva 21 Mayıs Çarşamba günü başlayacak olup, maçlar Çorum Yeni Spor Salonu’nda oynanacak. Tek devreli lig statüsüne göre oynanacak maçlar sonunda gruplarını ilk ikide bitiren takımlar 2.tura kalacak.
Turnuva 20 Haziran Cuma günü oynanacak final maçıyla sona erecek.