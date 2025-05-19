Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF), İzmir’de yapılacak Bölgesel Gelişim Ligi finallerinde mücadele edecek olan Çorum FK U19 takımı için moral yemeği organize etti.

Kahveland’da düzenlenen yemeğe ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Genel Sekreter Hilal Kiraz, ASKF yönetim kurulu üyeleri Cumhur Sevinç ve Mesut Çetinoğlu ile Çorum FK U19 Futbol Takımı antrenör ve sporcuları katıldı.

ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Çorum FK’nın final grubuna kalması nedeniyle büyük mutluluk yaşadıklarını ifade ederken, final grubunda başarılı olmasını canı gönülden istediklerini belirtip başarı dileklerinde bulundu. Arıcı, başarıdaki büyük emeklerinden dolayı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, altyapıdan sorumlu asbaşkan Sinan Özdilli, antrenör Selahattin Karaca ve ekibini tebrik etti.

ASKF Başkanı Arıcı, altyapı antrenörleri başarılarından dolayı altyapı antrenörlerine plaket verdi.