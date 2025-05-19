Çorumlu polis memuru Osman Demirtaşlar, uluslararası atış şampiyonasında 3 birincilik elde etti.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli atış eğitmenliği yapan Sungurlulu Osman Demirtaşlar (47), Hırvatistan'da düzenlenen uluslararası atış şampiyonasında büyük başarıya imza attı. 140 atıcıyla mücadele eden Demirtaşlar, genel klasman, usta atıcılar ve military (asker ve polisler) kategorilerinde birincilik elde ederek 3 kez kürsüye çıktı. Yarışmada en yakın rakibine 15 saniye fark atarak genel klasmanda açık ara şampiyon olan Demirtaşlar, toplamda 170 mühimmat kullandıkları parkurlarda hem bireysel performansı hem de teknik üstünlüğüyle dikkat çekti.

BU GURUR TARİF EDİLEMEZ

Küçüklüğünden bu yana savaşçı olma hayali kurduğunu dile getiren Osman Demirtaşlar, “Bugün geldiğim noktada savaşçı değil, savaşçı yetiştiren bir eğitmenim. Hırvatistan’daki şampiyonada üç kategoride birincilik alarak hem ülkemizi, hem de teşkilatımızı en iyi şekilde temsil ettik. Bayrağımızı üç kez göndere çektirmek nasip oldu. Bayrağımızı açmak ve kupa almak bize nasip oldu. Bu gurur tarif edilemez.

DEVLETİN KILICIYIZ

Profesyonel atış sporcusu olduğunu belirten Demirtaşlar, “Bu sporda, günlük hayatta silahlı bir saldırıya uğradığınızda, hedefleri çok hızlı ve etkili bir şekilde vurmanız gerekir. Tıpkı bizim öğretilerimizde olduğu gibi. Silahlı çatışmaya hazırladığımız personelimize katkı sağlaması açısından bu sporu tercih ettim. Bu sporun bana kattığı gelişimden dolayı da memnunum. Polis her zaman hazır, her zaman keskin olmak zorundadır. Biz devletin kılıcıyız. Bu spor, silahlı çatışmalarda refleks geliştirmek için çok kıymetli. Hızlı ve reflekslerim kuvvetli olduğu için arkadaşlar bazen bana 'Yıldırım Osman' diyorlar. Bunlar pozitif ve eğlenceli şeyler” şeklinde konuştu.

Demirtaşlar, bundan sonraki hedefinin Balkan ve Avrupa Şampiyonasında altın madalya kazanmak olduğunu da sözlerine ekledi.