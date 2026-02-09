Basketbol İl Temsilciliği tarafından organize edilen Veteranlar Basketbol Turnuvası’nda sona gelindi. 7 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği maçlar sonunda normal sezonu ilk 4 sırada tamamlayan 4 takım önceki gün yarı final maçlarında kozlarını paylaştı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan günün ilk maçında Bastonia, Gelişim Basketbol takımını 50-47’le geçerken, aynı salonda oynanan günün ikinci maçında ise ÖFK İnşaat, Erdemli Basketbol’u 61-48 mağlup etti.

FİNAL HEYECANI 15 ŞUBAT’TA

Yarı finalde rakiplerini mağlup eden Bastonia ile ÖFK İnşaat takımları 15 Şubat Pazar günü finalde kozlarını paylaşacak. Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak olan bu karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

Bu karşılaşma öncesi aynı salonda saat 18.00’de Gelişim Basketbol ile Erdemli Basketbol takımı üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.