Trendyol 1.Lig’den Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Arca Çorum FK, deplasmanda kaybettiği puanlarla zirveden uzaklaşıyor. Sahasında gayet başarılı sonuçlar alan Arca Çorum FK, deplasmanda ise adeta kâbusu yaşıyor.

24 MAÇTA 31 PUAN KAYIP

Ligin geride kalan 24 haftalık periyodunda 12 galibiyet, 5 beraberlik, 7 yenilgi alarak 41 puan toplayan Arca Çorum FK 36 gol atarken kalesinde 26 gol gördü. Çorum ekibi, topladığı 41 puana karşılık tam 31 puan da kaybetti.

EVDE SADECE 6 PUAN KAYBETTİ

Arca Çorum FK, 24 maçın 11’ini sahasında oynarken, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı ve 27 puan topladı. Rakip fileleri 20 kez havalandıran kırmızı-siyahlı takım sadece 5 gol yedi. Arca Çorum FK, Vanspor, Serikspor ve Boluspor’la berabere kalarak evinde sadece 6 puan kaybetti.

DEPLASMANDA BÜYÜK KAYIP

Ligin en başarılı ikinci iç saha takımı olan Arca Çorum FK, deplasmanda ise adeta dökülüyor. 13 deplasman maçında Adana Demirspor’u 3-0, Keçiörengüacü’nü 2-1, Hatayspor’u 4-1, Sarıyer’i ise 2-1 yenerek sadece 4 galibiyet alabilen Arca Çorum FK, Ümraniyespor ve Sivasspor’la da 1-1 berabere kalıp 14 puan toplayabildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, İstanbulspor’a 3-1, Esenler Erokspor’a 3-1, Bandırmaspor’a 1-0, Bodrum FK’ya 4-0, Erzurumspor ve Amed Sportif Faaliyetler’e 1-0, en son Vanspor’a ise 3-1 yenildi. Deplasmanda topladığı 14 puana karşılık Çorum temsilcisi tam 25 puan kaybetti.